Сколько иностранцев приедут на работу в ваш регион

Минтруд опубликовал Приказ №832н от 24.12.2018 «О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством Российской Федерации на 2019 год квот на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности». Документ зарегистрирован Минюстом 17.01.2019.
Всего по России будет выдано 144583 разрешения на работу иностранцев.
Так, в Москве будут работать 5613 визовых иностранца, из них:
- 2424 - рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах
- 675 - руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб);
- 480 - работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности;
- 275- специалисты в области естественных и инженерных наук;
- 201 - рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности;
- 178 - средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности;
- 145 - другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий;
- 147 - специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности;
- 138 - операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования;
- 85 - водители и машинисты подвижного оборудования;
- 29 - неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики
- 16 - операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок;
- 2 - продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды;
- 818 - иные профессионально-квалификационные группы.
Списки по всем регионам можно найти здесь.