Сколько иностранцев приедут на работу в ваш регион

Квоты на иностранных работников на 2019

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Минтруд опубликовал Приказ №832н от 24.12.2018 «О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством Российской Федерации на 2019 год квот на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности». Документ зарегистрирован Минюстом 17.01.2019.

Всего по России будет выдано 144583 разрешения на работу иностранцев.

Так, в Москве будут работать 5613 визовых иностранца, из них:

2424 - рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах

675 - руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб);

480 - работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности;

275- специалисты в области естественных и инженерных наук;

201 - рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности;

178 - средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности;

145 - другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий;

147 - специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности;

138 - операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования;

85 - водители и машинисты подвижного оборудования;

29 - неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики

16 - операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок;

2 - продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды;

818 - иные профессионально-квалификационные группы.

Списки по всем регионам можно найти здесь.