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Сколько иностранцев приедут на работу в ваш регион

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Минтруд опубликовал Приказ №832н от 24.12.2018 «О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством Российской Федерации на 2019 год квот на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности». Документ зарегистрирован Минюстом 17.01.2019.

Всего по России будет выдано 144583 разрешения на работу иностранцев.

Так, в Москве будут работать 5613 визовых иностранца, из них:

  • 2424 - рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах
  • 675 -  руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб);
  • 480 - работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности;
  • 275- специалисты в области естественных и инженерных наук;
  • 201 - рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности;
  • 178 - средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности;
  • 145 - другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий;
  • 147 - специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности;
  • 138 - операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования;
  • 85 - водители и машинисты подвижного оборудования;
  • 29 - неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики
  • 16 - операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок;
  • 2 - продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды;
  • 818 - иные профессионально-квалификационные группы.

Списки по всем регионам можно найти здесь.

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