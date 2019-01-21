Бухгалтеры отлично отдохнули в новогодние каникулы

Сегодня подводим итоги опроса, в ходе которого мы выяснили, как клерки провели новогодние каникулы.

Большинство наших читателей (64 %) отлично отдохнули, ведь 10 дней – это как мини-отпуск.

19 % респондентов устали отдыхать. Длинные праздники меняют привычный уклад жизни, а это не всем по вкусу. Некоторым хочется побыстрее вернуться к привычному образу жизни «работа-дом-работа».

А вот 18 % опрошенных почти все праздники трудились, как пчелки, отдыхать было некогда.

Напомним, глава Правительства Дмитрий Медведев заявил, что продолжительные новогодние каникулы вредят экономике.

Однако с ним категорически не согласен глава ФНПР Михаил Шмаков. Он отметил, что длинные новогодние праздники важны для семей с детьми, а те те граждане, которые хотят в это время лишь употреблять алкоголь, они и в рабочие дни «напиваются и ничего не создают».