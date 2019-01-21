Торговым сетям могут запретить перепродажу продуктов

Крупнейшие производители продуктов направили письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором заявили, что ряд противоречий в отношениях с ритейлерами уже имеет или принимает антагонистический характер и требует участия государства в установлении баланса интересов.

У производителей есть ряд предложений, в том числе запрет сетям заниматься перепродажей товара в оптовом и мелкооптовом сегментах, пишет «Коммерсантъ».

Получая скидки 30–50% от цены поставки, торговые сети перепродают этот товар оптом и мелким оптом.

В итоге ритейлеры захватывают сегмент несетевой торговли, что позволяет им увеличивать долю на рынке в обход ограничения в 25%.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков отметил, что поставка товара по каналу, который не был согласован сторонами, «является недобросовестной практикой». Скидка могла бы стать стимулом к повышению продаж, но в данном случае она не доходит до покупателя.

Получается, что производители спонсируют прибыльность перекупщиков на мелкооптовом рынке.

Между тем в Ассоциации компаний розничной торговли (куда входят X5, «Магнит» и др.) считают, что подобного рода предложения ставят под удар само понятие свободы предпринимательства.