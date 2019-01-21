ФАС собирает предложения для снижения комиссий по эквайрингу

Федеральная антимонопольная служба до 21 января ждет от банков, платежных систем, ассоциаций и регуляторов предложений, как можно снизить размер комиссий за прием карт в торговых точках (эквайринг), следует из письма ФАС участникам рынка. О проблеме с комиссиями пишет сегодня газета «Ведомостям».

На тариф за эквайринг в основном влияет размер межбанковской комиссии (или интерчейндж), которую банк-эквайер перечисляет банку – эмитенту карты. Платежные системы устанавливают интерчейндж в зависимости от типа карты: чем выше ее уровень, тем больше получает эмитент. За счет этих средств эмитенты окупают выпуск и обслуживание карт, выплачивают клиентам бонусы и кэшбэки.

Плата за эквайринг в зависимости от вида магазина составляет от 1 до 3% от суммы платежа, стоимость приема карт в интернете для малого бизнеса выше и варьируется от 2,5 до 3,5% в зависимости от оборотов компании.

За счет снижения тарифов ритейлеры надеются увеличить прибыль: по мнению Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), нынешние ставки эквайринга «серьезно ухудшают финансово-экономическое положение розничных компаний», поскольку чистая прибыль участников рынка розничной торговли составляет в среднем 2–3% от выручки. Глава АКОРТ Беляков также указывает на «несправедливый дисбаланс», поскольку ставки эквайринга для торговцев продовольственными товарами с большими оборотами ниже, чем для остальных.

Нынешняя ситуация ущемляет права малого и среднего бизнеса, считает предправления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева: торговцам с оборотом свыше 40 млн руб. вменили обязательный прием карт «Мир». Но никто не позаботился о стоимости приема карт для них, которая, как правило, выше, чем для магазинов с большими оборотами.

Многолетняя дискуссия о размере комиссий за прием карт для торговых точек разгорелась с новой силой после встречи вице-премьера Дмитрия Козака с ритейлерами в конце ноября. По ее итогам Козак поручил до 1 февраля представить в правительство предложения, как снизить комиссию при оплате товаров банковскими картами.

Против регулирования межбанковской комиссии или ставок эквайринга выступают банки и ЦБ РФ.