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Национальная система управления данными должна улучшить качество госуслуг

Правительство добилось предварительного согласия всех сторон на запуск Национальной системы управления данными (НСУД). Проект концепции был предварительно одобрен на прошлой неделе рабочей группой по архитектуре государственных систем и режиму оборота данных под председательством вице-премьера Максима Акимова. Окончательная концепция системы должна быть готова в феврале после дополнительных обсуждений с ведомствами и бизнесом. пишет «Коммерсант».

Интерес к участию в пилотных проектах НСУД в 2019 году выразили три ведомства — ПФР, Росреестр и казначейство (назывались также ФСС и ЦИК, а в 2020 году — несколько регионов, в том числе Московская, Калининградская, Нижегородская области, ХМАО и Пермский край).

Система является ключевым элементом проекта «Цифровая экономика». Концепция НСУД предполагает новый подход к госданным — единый порядок их сбора, обработки, хранения и использования, включая управление их качеством и создание аналитических инструментов. Для граждан это должно улучшить качество госуслуг и упростить сбор документов, для бизнеса — упростить отчетность и обеспечить доступ к части госданных, государство же в результате должно принимать более взвешенные и эффективные решения.

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