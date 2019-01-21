Регионы требуют списать газовые долги по примеру Чечни

В ряде регионов местные депутаты обратились в прокуратуру с требованием добиться от структур «Газпрома» списания долгов жителей за газ, которые невозможно взыскать из-за истекшего срока исковой давности. О сложившейся ситуации пишет «Коммерсант».

Поводом для обращений парламентариев в региональные прокуратуры стало решение Заводского райсуда Грозного от 20 декабря. Судья Игорь Дауркин удовлетворил иск прокуратуры Чечни к ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» и обязал компанию списать около 9 млрд руб. долга, скопившегося у местных жителей до 30 ноября 2015 года. Прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров, на которого ссылается пресс-служба ведомства, посчитал эти долги невозвратными из-за истекшего трехлетнего срока исковой давности по ним.

В «Газпром межрегионгазе» сообщили агентству «Говорит Москва», что намерены обжаловать решение суда: «Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых бы следовало, что данная задолженность безнадежная».

Власти Чечни решением остались довольны. "Есть сомнения, что газ в таких объемах потреблен. В определенный период многие семьи находились за пределами Чеченской Республики, не на всех домах счетчики стояли, однако газовики требуют уплаты средств даже с тех мест, где дома были разрушены, или в которых никто не проживал«,— сказал пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов. Глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская полагает, что чеченской практике должны последовать «как минимум в соседних регионах». «Это правильная практика. Представители «Газпрома», вероятно, не хотели связываться с этими должниками и потому не работали в судах. Теперь получают за это. Проблема больших неплатежей характерна в основном для регионов Северного Кавказа, и как минимум там также можно добиваться списания старых и бесперспективных долгов«,— заявила «Ъ» госпожа Хованская.

Три депутата смоленской облдумы от КПРФ обратились в прокуратуру региона с просьбой изучить «чеченский опыт» и «рассмотреть возможность обратиться с аналогичным иском». "В обоснование исковых требований прокуратура Чечни указала на невозможность взыскания, а также на то, что работа по сбору долгов с населения может повлечь социальное недовольство. Эти основания, на наш взгляд, имеются и в Смоленской области«,— пишут депутаты. Со схожим обращением в надзорное ведомство обратился глава астраханского отделения «Справедливой России», депутат Госдумы Олег Шеин. Он просит добиться списания всех просроченных коммунальных долгов жителей региона: гражданам нередко отказывают в льготах и субсидиях, поскольку их предоставление допускается только при отсутствии задолженностей. С обращениями уже обратились или планируют это сделать коммунисты в Самарской области и Башкирии, депутаты от ЛДПР в Ростовской и Курской областях, Чувашии.