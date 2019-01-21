Власти выписали многодетной матери матпомощь в 47 рублей 50 копеек

Широкий общественный резонанс вызвала история с выплатой соцпособия многодетной матери из Таганрога Ростовской области.

Власти города вынесли постановление, согласно которому одинокой женщине с 3 детьми выделено единовременное пособие 47,50 руб. и еще матпомощь в 1 тыс. рублей, передает РИА Новости. Женщина посчитала такую подачку издевательством.

Как пояснили в администрации города, выплата была назначена, исходя из разницы между прожиточным минимумом и среднедушевым доходом семьи.

Доход семьи составляет 38494,38 рубля (это зарплата мамы, алименты от бывших мужей и пособия). Таким образом, среднедушевой доход составляет 9623,5 рубля, а прожиточный минимум в регионе — 9671 рубль. Разница этих двух сумм и составила 47,5 рубля.

Добавим, женщина работает воспитателем в детском саду и вынуждена была взять ипотеку в 1 млн. рублей, так как после развода с мужем ей негде было жить. Теперь она намерена добиться от властей, чтобы ей помогли с жильем.