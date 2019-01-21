За 10 лет число миллиардеров увеличилось вдвое

За последние десять лет количество миллиардеров в мире почти удвоилось и достигло 2208 человек, а их состояние ежегодно увеличивается на $900 млрд,​ или почти на $2,5 млрд в день.

Такие данные в докладе «Общественное благо или частное богатство» представил фонд Oxfam International, который ставит своей целью борьбу с бедностью, передает РБК.

В то время как богатые богатеют, говорится в докладе, 3,8 млрд человек, которые составляют беднейшую половину человечества, почувствовали, что их доходы уменьшились на 11%. Каждый из них находится на границе нищеты и живет менее чем на $5,5 в день.

​«Доклад «Общественное благо или частное богатство» показывает, что растущий разрыв между богатыми и бедными подрывает борьбу с нищетой, наносит ущерб нашей экономике и разжигает гнев общественности по всему миру. Он показывает, как правительства усугубляют неравенство, недофинансируя государственные услуги, такие как здравоохранение и образование», — говорится в исследовании.



