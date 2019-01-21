Бизнесу предложат дополнительные стимулы для инвестиций. Это следует из нового законопроекта Минфина, посвященного капиталовложениям в России, пишет газета «Известия».

По новым правилам, чтобы получить на шесть лет стабильные условия реализации инвестиционного проекта (заморозку налогов, платежей и так далее), бизнесу нужно будет вложить из собственных денег 1 млрд рублей, а не 3 млрд, как предполагал предыдущий законопроект. При определенных условиях сумма может быть и меньше. Кроме этого, будущий закон предусматривает, например, защиту от проверок контрольно-надзорных органов и гарантию стабильных цен на тарифицируемую продукцию.

Документ дополняет и улучшает стимулы для инвестиций, предложенные Минфином в конце прошлого года в рамках законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений». По сравнению с ним в новом документе появился ряд важных изменений, касающихся стабильности условий по инвестпроектам. Основное из них — это более низкий порог входа в специальное соглашение с государством, которое гарантирует на шесть лет неизменность фискальной нагрузки (заморозку ставок налогов, сборов и так далее).

Перечень отраслей, в которых можно просить защиты, ограничен. Например, соглашения не будут заключаться с компаниями, инвестирующими в добычу нефти и газа, производство топлива, табака и алкогольной продукции. Бизнесу предлагается вкладывать в сельское хозяйство, обработку, сжижение газа, производство электроэнергии, сбор и переработку мусора, туризм или информационные технологии.

Еще одна новая норма законопроекта — это пятилетняя гарантия стабильных цен на продукцию, подпадающую под тарификацию (например, электроэнергия).

Другая часть документа посвящена особенностям оказания господдержки бизнесу. В целом новый законопроект должен стать базовым в этой сфере и объединить ряд действующих ключевых законов — об инвестиционной деятельности и иностранных инвестициях, следует из документа. Принципиальное отличие от нынешнего регулирования — это новые критерии оценки эффективности проектов, получивших господдержку. В частности, будут учитываться бюджетный, экономический и социальный результаты. В целом предпочтение будет отдаваться проектам, способствующим росту занятости населения, развитию высоких технологий и созданию инфраструктуры для инвестиций.