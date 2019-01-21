Уже прошли СОУТ?

Форум «Клерка» предлагает к обсуждению новые темы и проводит новые опросы. На этот раз «Клерк» решил узнать у бухгалтеров, успели ли их компании провести спецоценку условий труда (СОУТ).

К 31 декабря 2018 года каждая организация, за некоторым исключением, должна была успеть провести такую оценку хотя бы раз.

Только получилось ли выполнить требование законодетельства? Ажиотаж на услуги организаций, уполномоченных проводить такие оценки, к концу прошлого года был нешуточный.

Выберите свой вариант ответа — поделитесь результатами проделанной работы.

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