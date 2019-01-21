Visa посчитала новогодние траты россиян за рубежом

Россияне в период новогодних каникул с 1 по 10 января 2019 года потратили по картам Visa в зарубежных поездках 20 млрд руб., или около 300 млн долл., следует из данных международной платежной системы. О результатах подсчета рассказало агентство РБК.

Траты россиян выросли на 5,2% в рублевом выражении и снизились почти на 10% в долларовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (19 млрд руб., около 330 млн долл.). Разнонаправленная динамика объясняется ростом курса доллара к рублю за 2018 год более чем на 20%.

Второй год подряд отмечается и снижение среднего чека. В 2019 году он составил 5542 рубля, снизившись за год на 3,4%, а за два года — на 13% (с 6360 рублей в 2017 году).

Третий год подряд россияне больше всего денег оставляют в Италии — в новогодние праздники 2019 года держатели карт Visa потратили в этой стране 29 млн долларов. Однако в прошлом году наши соотечественники израсходовали в Италии 35 млн долларов.

Также в ТОП-10 стран по объемам трат россиян по картам Visa вошли ОАЭ (22 млн долларов), Таиланд (21 млн долларов), США (17 млн долларов), Франция (16 млн долларов), Германия (14 млн долларов), Испания (14 млн долларов), Белоруссия (13 млн долларов), Австрия (12 млн долларов) и Швейцария (10 млн долларов). С января 2018 года порядок стран в ТОП-10 не претерпел никаких изменений.

Топ-3 категорий расходов россиян в 2019 год изменился — рестораны вытеснили семейные магазины одежды с третьей строчки. В лидерах по-прежнему — операции в банкоматах и проживание в отелях.