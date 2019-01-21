«Тинькофф банк» предлагает создать единого зарплатного оператора

«Тинькофф банк» и Альфа-банк пожаловались на продолжающееся так называемое зарплатное рабство, когда сотрудник компании не может самостоятельно выбрать банк для получения зарплаты. Эту тему предствители банков подняли в ходе парламентских слушаний в Госдуме, пишет ТАСС.

«Некоторые финансовые организации злоупотребляют своими размерами и предлагают в пакете определенные услуги. Они предлагают льготные условия по корпоративным кредитам, если предприятие берет зарплатные проекты и другие услуги», — заявил президент «Тинькофф банк» Оливер Хьюз.

Для решения проблемы «зарплатного рабства» банкир предложил создать единого зарплатного оператора. Он будет формировать реестры зачислений заработных плат напрямую на любой счет сотрудника компании. Его можно построить на базе НСПК (Национальная система платежных карт), например, или Московской биржи.

Проблемы «зарплатного рабства» также отметил зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин. По его словам, принятый в 2014 году закон об отмене «зарплатного рабства» не работает. «Подавляющее большинство работников все еще привязано к зарплатному банку, и, как правило, это банки с государственным участием», — подчеркнул Сенин.