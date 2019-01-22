Плату в систему «Платон» теперь можно включать в расходы без ограничений

С 1 января 2019 года отменен вычет по транспортному налогу в размере платы за вред, который транспорт с разрешенной максимальной массой свыше 12 т причиняет дорогам федерального значения. В связи с этим упраздняется ограничение на учет расходов по налогу на прибыль – теперь всю сумму платы можно будет учитывать в составе прочих расходов. Об этом напоминает ФНС РФ на своем сайте.

Раньше организация не могла уменьшить налоговую базу по этому налогу на сумму платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам общего пользования федерального значения большегрузами, зарегистрированными в системе «Платон» (п.48.21 ст.270, п.2 ст.362 НК РФ).