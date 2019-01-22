Кто из депутатов и сенаторов уже отказался от доплаты к пенсии

Несколько депутатов и сенаторов от «Единой России» подали заявления в Минтруд об отказе от ежемесячных доплат к страховой пенсии. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В числе первых - вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, первый зам.председателя комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян, первый зам.председателя комитета СФ по экономической политике Вячеслав Тимченко, зам.председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, зам.секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, первый зам.секретаря Генсовета «Единой России» Ольга Баталина, зам.председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский, член комитета Госдумы по образованию и науке, член президиума Генсовета «Единой России» Алена Аршинова, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен.

Ранее правительство РФ утвердило форму заявления об отказе от депутатских надбавок к пенсии, напоминает пресс-служба.

С1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 12.11.2018 № 408-ФЗ, который предоставляет право депутатам и сенаторам добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к страховой пенсии.