Прокуратура не стала блокировать Ozon.ru из-за онлайн-продажи лекарств

Прокуратура Москвы не нашла оснований для блокировки сайта Ozon.ru, который с октября 2018 года осуществляет дистанционную торговлю лекарствами. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ».

Об этом говорится в ответе надзорного ведомства на направленное в октябре 2018 года обращение Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО; включает аптечные сети «Ригла», «Неофарм», «Эркафарм»). Союз требовал заблокировать сайт Ozon.ru, потому что продажа препаратов через интернет законодательно запрещена. Аналогичное обращение организация направляла в Роскомнадзор.

ООО «Интернет решения», управляющее Ozon.ru, осуществляет отпуск препаратов, информация о которых представлена на сайте в разделе «Лекарственные средства», через аптечный пункт в Москве на основании полученной в сентябре 2018 года лицензии, следует из ответа прокуратуры. В ведомстве также отметили, что доставка лекарств происходит из этого аптечного пункта курьером на основании договора, подписанного между клиентом и неким ООО «Вестовой», которое совершает действия от имени заказчика, в том числе по ознакомлению с заказанным товаром, покупке и передаче.

В ответе Роскомнадзора перечислены основания для внесудебного ограничения доступа к информации в интернете, в числе которых дистанционная торговля алкоголем. Онлайн-продажи лекарств в перечне нет. Роскомнадзор также отметил, что контроль в сфере здравоохранения осуществляет Росздравнадзор, в связи с чем обращение СПФО было перенаправлено туда.

Аптеки остались недовольны позицией надзора, ведь позиция прокуратуры и Роскомнадзора дает возможность любой компании, имеющей лицензию на фармацевтическую деятельность, продавать лекарства в интернете по аналогичной схеме.