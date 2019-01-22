В отделении банка взорвали банкоматы «Открытия»

В Первомайском районе Новосибирска прогремел взрыв в помещении кредитной организации с круглосуточным доступом к банкоматам банка «Открытие».

Отмечается, что деньги не похитили, пострадавших тоже нет, передает РИА Новости. https://ria.ru/20190122/1549686819.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopПо одной из версий, банкомат подорвали, чтобы украсть деньги, но не исключаются и другие версии. Представитель «Открытия» назвал взрыв в отделении попыткой ограбления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом". Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.