При заправке картриджей можно применять ПСН

В соответствии с подпунктом 63 пункта 2 статьи 346.43 НК патентная система налогообложения может применяться в отношении деятельности в сфере оказания услуг по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования.

По справочнику ОКВЭД группировка «Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования» включает вид деятельности по ремонту и обслуживанию периферийного оборудования компьютеров, в том числе: настольных компьютеров, ноутбуков, магнитных дисководов, флеш-карт и других устройств памяти, оптических дисководов (записывающих компакт-дисков CD-RW, CD-ROM, ROM DVD, DVD-RW), принтеров, мониторов, клавиатуры, мышек, джойстиков и шариковых указателей, внутренних и внешних компьютерных модемов, выделенных компьютерных терминалов, компьютерных серверов, сканеров, включая сканеры штрихового кода, читающих устройств смарт-карт, шлемов для виртуальных игр, компьютерных проекторов (код 95.11).

Учитывая изложенное, ИП, осуществляющий предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг по ремонту и заправке картриджей для принтеров, при соблюдении положений главы 26.5 НК вправе применять ПСН в отношении данного вида деятельности.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-12/93612 от 21.12.2018.