Какую нагрузку на бизнес предприниматели ожидают в 2019 году

По меньшей мере на 10-15% по сравнению с прошлым годом может вырасти нагрузка на малый и средний бизнес, занятый в сфере бытового обслуживания. Такие данные получило Московское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» в ходе опроса более 100 предпринимателей Москвы и области о том, какие изменения в законодательных и нормативных актах увеличивают издержки малых и средних предприятий розничной сферы и бытовых услуг в 2019 году.

В ходе исследования был сформирован рейтинг вызовов, увеличивающих нагрузку на бизнес, к которым готовятся московские предприятия, оказывающие бытовые услуги в 2019 году.

В первую очередь игроков рынка коснется повышение НДС до 20%. Даже тех, кто формально освобожден от уплаты этого налога (как в режиме УСН), т.к. стоимостная коррекция произойдет по всей товарной цепочке: от закупки расходных материалов до арендных ставок производственных и торговых площадей. Помимо этого, все готовятся к удорожанию стоимости мобильной и интернет-связи в результате вступления в силу очередных положений «пакета Яровой», — прокомментировал результаты опроса председатель Комитета по бытовому обслуживанию Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий Несветов.

Кроме того, по полученным данным, в результате изменения оценки кадастровой стоимости недвижимости стоимость зданий и сооружений (как база для расчета налога на имущество и ставок аренды) для предприятий, имеющих в аренде или собственности любые помещения (производственные, торговые, офисные и т.д.) увеличилась в 2019 году в среднем на 8-10%, а стоимость земли — в отдельных случаях до 35-40%. Увеличивается в Москве и сама ставка налога на имущество организаций.

Рост налога на имущество окажет негативное влияние на развитие рынка. Бытовые услуги обычно размещаются на первых этажах торговых площадок с отдельным входом. В этом году повышение цены арендной ставки будет переложено на плечи арендаторов, которым придется очень ужаться, причем 30% таких компаний будут вынуждены вовсе уйти с рынка. Произойдет это не резко, так как бизнесмены будут тянуть до последнего: искать новые точки роста, вкладываться в маркетинг, рекламу, прочие рычаги для увеличения продаж и удержания на рынке. Только когда деньги будут потрачены по максимуму, а спрос так и не вернется, последует закрытие, — подчеркнул руководитель компании URVISTA Алексей Петропольский.

Еще одно введение, которое вступит в силу 1 июля 2019 года, — обязательное применение при расчетах ККТ-онлайн для предприятий бытовых и прочих платных услуг — приведет к масштабным стартовым и значительным текущим дополнительным затратам бизнеса и без того низкомаржинальной сферы.

Для одного предприятия комплексной химчистки-прачечной с приемной сетью до 50 точек только стартовые затраты составят более 4 млн. рублей, — рассказал Несветов.

Кроме того, по его словам, сейчас бизнес готовится к увеличению в 1,5 раза размера социальных взносов для УСН — с 20 до 30%, которое коснется всех предприятий бытовых услуг, имевших до этого пониженные ставки. Это произошло в связи с решением Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам (от 12.07.2018), которое отменило применение пониженных ставок взносов в социальные фонды с ФОТ для малых предприятий, работающих в режиме УСН в сфере «предоставления персональных услуг» с 2019 г.

По данным опроса, около 15-20% производственных и сервисных предприятий затронет ужесточение экологического контроля, что увеличит их разовые и текущие издержки. В частности, в 2019 году вступают в силу новые формы отчета производственного экологического контроля (ПЭК) и новые требования к проектам санитарно-защитных зон (СЗЗ) — обе эти меры были отменены в 2014 году. По подсчетам Дмитрия Несветова, только стартовые расходы одного предприятия химчистки составят дополнительно 250-300 тыс. рублей.

В том числе добавит нагрузку на бизнес в 2019 году и ожидаемый рост цен на бензин.