Какую нагрузку на бизнес предприниматели ожидают в 2019 году

По меньшей мере на 10-15% по сравнению с прошлым годом может вырасти нагрузка на малый и средний бизнес, занятый в сфере бытового обслуживания. Такие данные получило Московское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» в ходе опроса более 100 предпринимателей Москвы и области о том, какие изменения в законодательных и нормативных актах увеличивают издержки малых и средних предприятий розничной сферы и бытовых услуг в 2019 году.
В ходе исследования был сформирован рейтинг вызовов, увеличивающих нагрузку на бизнес, к которым готовятся московские предприятия, оказывающие бытовые услуги в 2019 году.
В первую очередь игроков рынка коснется повышение НДС до 20%. Даже тех, кто формально освобожден от уплаты этого налога (как в режиме УСН), т.к. стоимостная коррекция произойдет по всей товарной цепочке: от закупки расходных материалов до арендных ставок производственных и торговых площадей. Помимо этого, все готовятся к удорожанию стоимости мобильной и интернет-связи в результате вступления в силу очередных положений «пакета Яровой»,Кроме того, по полученным данным, в результате изменения оценки кадастровой стоимости недвижимости стоимость зданий и сооружений (как база для расчета налога на имущество и ставок аренды) для предприятий, имеющих в аренде или собственности любые помещения (производственные, торговые, офисные и т.д.) увеличилась в 2019 году в среднем на 8-10%, а стоимость земли — в отдельных случаях до 35-40%. Увеличивается в Москве и сама ставка налога на имущество организаций.
— прокомментировал результаты опроса председатель Комитета по бытовому обслуживанию Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий Несветов.
Рост налога на имущество окажет негативное влияние на развитие рынка. Бытовые услуги обычно размещаются на первых этажах торговых площадок с отдельным входом. В этом году повышение цены арендной ставки будет переложено на плечи арендаторов, которым придется очень ужаться, причем 30% таких компаний будут вынуждены вовсе уйти с рынка. Произойдет это не резко, так как бизнесмены будут тянуть до последнего: искать новые точки роста, вкладываться в маркетинг, рекламу, прочие рычаги для увеличения продаж и удержания на рынке. Только когда деньги будут потрачены по максимуму, а спрос так и не вернется, последует закрытие,Еще одно введение, которое вступит в силу 1 июля 2019 года, — обязательное применение при расчетах ККТ-онлайн для предприятий бытовых и прочих платных услуг — приведет к масштабным стартовым и значительным текущим дополнительным затратам бизнеса и без того низкомаржинальной сферы.
— подчеркнул руководитель компании URVISTA Алексей Петропольский.
Для одного предприятия комплексной химчистки-прачечной с приемной сетью до 50 точек только стартовые затраты составят более 4 млн. рублей,Кроме того, по его словам, сейчас бизнес готовится к увеличению в 1,5 раза размера социальных взносов для УСН — с 20 до 30%, которое коснется всех предприятий бытовых услуг, имевших до этого пониженные ставки. Это произошло в связи с решением Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам (от 12.07.2018), которое отменило применение пониженных ставок взносов в социальные фонды с ФОТ для малых предприятий, работающих в режиме УСН в сфере «предоставления персональных услуг» с 2019 г.
— рассказал Несветов.
По данным опроса, около 15-20% производственных и сервисных предприятий затронет ужесточение экологического контроля, что увеличит их разовые и текущие издержки. В частности, в 2019 году вступают в силу новые формы отчета производственного экологического контроля (ПЭК) и новые требования к проектам санитарно-защитных зон (СЗЗ) — обе эти меры были отменены в 2014 году. По подсчетам Дмитрия Несветова, только стартовые расходы одного предприятия химчистки составят дополнительно 250-300 тыс. рублей.
В том числе добавит нагрузку на бизнес в 2019 году и ожидаемый рост цен на бензин.
Увеличение цен на топливо неминуемо отразится на росте логистических издержек, учитывая тот факт, что в сфере бытовых и платных услуг на выезд и доставку задействованы сотни единиц автотранспорта,
— заключил Дмитрий Несветов.