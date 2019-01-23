Не пропустите изменение книги продаж и оформления возврата товаров

Постановлением Правительства РФ от 19.01.2019 № 15 внесены изменения в форму книги продаж и дополнительный лист к книге продаж, а так же в порядок заполнения некоторых форм по НДС.

Поправки связаны с изменением ставки 18% на 20%. Однако в постановлении есть изменение, не связанное с повышением ставки НДС.

Из правил ведения книги продаж исключено положение о том, что в ней надо регистрировать счета-фактуры, выставленные при возврате товаров принятых на учет. Осенью в письме ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@ (п.1.4.)налоговиками было рекомендовано оформлять возврат товаров корректировочными счетами-фактурами. Теперь их рекомендация станет обязательной.

Постановление вступит в силу с 1 апреля 2019 года.