Что изменилось в КБК по страховым взносам в 2019 году

С 1 января 2019 года произошли изменения в порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации по страховым взносам. Об этом сообщает ФНС на своем сайте. Но не пугайтесь, на самом деле фактически коды по взносам за текущие периоды не поменялись.

Приказом Минфина России от 30.11.2018 № 245н в перечень КБК внесены следующие имзменения:

исключен КБК 18210202140061200160 «Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (взносы ИП с доходов свыше 300 тыс.рублей. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года )»;

)»; переименован КБК 18210202140061100160 «Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года)».

Начисленные суммы, перечисляемые в бюджет ранее по исключаемому КБК 18210202140061200160, следует перечислять в бюджет на КБК 18210202140061100160. Т.е. раздельные КБК по фиксированным взносам ИП теперь не существуют даже по прошлым периодам.

Других изменений по КБК страховых взносов в 2019 году нет.