Социальные нормы по электричеству могут появиться в ближайшем будущем

Минэкономразвития прорабатывает схему введения соцнормы потребления электричества, узнал «КоммерсантЪ».

Схема реанимирует замороженный в 2014 году проект соцнормы: платить по базовому тарифу за 300 кВт•ч в месяц, по повышенному — за 300–500 кВт•ч и по экономически обоснованному — за потребление более 500 кВт•ч. Потребление фиксируется на лицевой счет, не на человека.

Для ряда регионов границы повысят до 500 кВт•ч и 700 кВт•ч в месяц (возможно, речь идет о северных районах). Также льготный режим могут получить потребители, не подключенные к сетям теплоснабжения (такие домохозяйства используют электричество для отопления). Речь может идти о держателях электрокотлов (например, садовые и дачные кооперативы и т. д.). Границы дифференциации для них устанавливаются на уровне 3300 кВт•ч и 3500 кВт•ч в месяц, в ряде регионов — 3500 кВт•ч и 3700 кВт•ч в месяц. В то же время Минэкономики хочет с 2020 до 2033 года плавно сократить льготы для горожан, пользующихся электроплитами, и сельского населения. Сейчас для них установлен коэффициент 0,7 (разницу оплачивают крупные потребители). Министерство предлагает убирать коэффициент в течение 15 лет.

По данным «Ъ», новую схему обсудят сегодня, 23 января на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.