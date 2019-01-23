Импортеры алкоголя поднимают цены

Крупнейшие импортеры вин и другого алкоголя в России — компании Simple, Beluga Group, Roust и «Ладога» — с начала нового года повысили цены на свою продукцию. Другие подобные организации (например, MBG Wine и «Моро») могут это сделать в ближайшее время. Об этом со ссылкой на представителей компаний сообщил «Коммерсантъ».

Комния Simple направила своим клиентам и партнерам. Согласно ему, цены на свой ассортимент компания подняла с 14 января. Коррекцию цен в Simple объяснили изменениями на рынке, оказавшими «критическое влияние на бизнес».

Среди главных причин в письме названы повышение НДС до 20% с 1 января 2019 года и введение с первого квартала помарочного учета, который «существенно замедлит скорость операций и приведет к росту операционных издержек и необходимости дополнительного финансирования». Также компания отметила удорожание логистики в Европе и России из-за роста цен на топливо и других факторов, вынуждающих производителей повышать отпускные цены.

Наконец, Simple жалуется, что «негативная динамика рубля к мировым валютам, которая, по прогнозам аналитиков, сохранится в 2019 году» влечет рост себестоимости товаров и издержек на хеджирование курсовых рисков. Последний раз Simple повышала цены из-за ослабления рубля в конце лета.

Другие опрошенные «Ъ» импортеры алкоголя также говорят об изменении цен в январе. Предправления Beluga Group Александр Мечетин сказал, что компания подняла их на 3–7% в зависимости от брендов. Он объяснил это главным образом ростом НДС и себестоимости производства. Импортный портфель холдинга Roust Рустама Тарико в среднем подорожал на 5–6% из-за валютных курсов, НДС и повышения цен со стороны поставщиков.