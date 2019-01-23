ФНС подтвердила, что налоговики не обязаны писать в повестке на допрос причину вызова

Налоговым кодексом РФ не предусмотрено при направлении повестки и вызове свидетеля на допрос указывать информацию о наименовании налогоплательщика, в отношении которого проводятся мероприятия налогового контроля. Такой вывод содержится в решении № СА-2-9/1927@ ФНС по жалобе налогоплательщика.

Гражданин не явился на допрос, посчитав, что в повестка составлена безграмотно, так как в ней не было указано конкретное дело, по которому его вызывают. За это его оштрафовала налоговая инспекция. Гражданин посчитал это незаконным и обратился с жалобой в ФНС на неправомерные действия налоговиков.

Однако понимания в ФНС он не нашел. Налоговым кодексом РФ не предусмотрено при направлении повестки и вызове свидетеля на допрос указывать информацию о наименовании налогоплательщика, в отношении которого проводятся мероприятия налогового контроля. А куда и во сколько явиться, в повестке было указано.

В ходе проведения выездной налоговой проверки одной организации было установлено, что в 2017 году гражданин получил от неё доход. Таким образом, ему могли быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля, а значит, в соответствии с пунктом 2 статьи 90 НК, его имели право вызвать на допрос.