Куда платить НДФЛ за дистанционного сотрудника

Налоговые агенты - российские организации, имеющие обособленные подразделения, обязаны перечислять исчисленные и удержанные суммы НДФЛ в бюджет как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.

При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения обособки, определяется исходя из суммы дохода, и выплачиваемого работникам этого подразделения.

Если дистанционный сотрудник не является работником обособленного подразделения, платить налог надо по месту учета налогового агента в налоговом органе.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-06/94010 от 24.12.2018.