Вычет по ипотечным процентам можно получить, даже если право на вычет по квартире уже использовано

Если квартира приобретена до 2014 года и по ней использован имущественный вычет, получить этот вычет по другому жилью нельзя.

Вместе с тем в случае приобретения после 1 января 2014 года другого объекта недвижимого имущества с привлечением кредитных средств налогоплательщик вправе претендовать на получение имущественного налогового вычета по НДФЛ в сумме фактически произведенных расходов на погашение процентов по кредитам, фактически израсходованным им на его приобретение, если ранее расходы на погашение процентов по кредиту в отношении жилья, приобретенного до 1 января 2014 года, не включались в состав имущественного налогового вычета.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/584 от 14.01.2019.