Наличные расчеты с иностранными гражданами - вне закона

Управление ФНС по Еврейской автономной области напоминает что денежные расчёты с иностранными лицами, минуя уполномоченные банки, то есть выдача (приём) наличных денежных средств из кассы иностранному лицу (выдача заработной платы, приём и возврат займа и т.д.) является нарушением Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

В этой связи, Управление предупреждает, что за подобные нарушения частью 1 статьи 15.25 КоАП РФ предусмотрена ответственность, штраф по которой может составить от 3/4 до 1 размера суммы незаконной валютной операции (суммы наличного расчёта).

Так в 2018 году, налоговым органом одна из коммерческих фирм ЕАО, за выдачу наличных денег из кассы иностранцу, в счёт ранее полученного от него займа, привлечена к ответственности по указанной статье в виде административного штрафа. Правомерность применения наказания подтверждена двумя судебными инстанциями. В итоге нарушители валютного законодательства заплатили штраф в сумме более 3,7 миллионов рублей.