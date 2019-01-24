Деление отпуска на части предлагают запретить

Нужно начать наводить порядок с налоговых органов работники спасибо скажут их на 28 дней тоже не ...
Бюджетники, подскажите правда ли сокращают бухгалтеров? С передачей функций бухгалтерии суперпрог...
А как же пени по взносам по доптарифам?
А что есть неуважение? Спросить чиновника откуда у него и его семьи 10 особняков и машин за 10 ля...
Я правильно понял что в сдагном 6 ндфл за 1 вкартал 19 года если указана неуплата при этом треб...
скольким категориям граждан по ТК РФ положено предоставлять отпуск в летнее время и в то время ,к...
Да, все правильно. Страх. взносы уменьшают налоговую базу по налогу на УСН корректно, реквизиты в...
Если учесть, скольким категориям граждан по ТК РФ положено предоставлять отпуск в летнее время и ...
Найдутся те кто не любит теплое пиво и потных женщин?
все-таки: за любое проявление неуважения или проявление его в неприличной форме? и в насколько не...
и как при таком раскладе людям отдохнуть летом? Всех одновременно ведь не отпустят
лучше бы утвердили, что нельзя ходить в отпуск меньше, чем на неделю
а проверили и какой результат? Правильно хоть все?
Каждый день "отличные новости",Помимо того что постоянно повышаются цены на ЖКХ,давай на электроэ...
сферического работника в вакууме по версии главного канала и трудового законодательства.ага.) Без...
Из той же серии, что и брекзит )))
Биткойщина. Страшно звучит )))
Опять новый список. Да сколько можно учиться )
Ну, пусть ничего нового статья не открыла, но "повторение - мать учения", а эти признаки- действи...
Да, у нас кондей в августе +50 кВт всего лишь намотал. Хотя в некоторые дни был включен круглосут...
Nadine, из всего перечисленного вами мы пользуемся только стиралкой и холодильником. От эл. чайни...
А мне понравилась последняя фишка от 1С - автоматическое уменьшение доли вычета до положенных про...
И пахал без перерыва все остальные 11 месяцев, угу. Видимо у человека нет никаких проблем, ни спр...
да потому что у людей итак денег нет,еще повышение тарифов на электроплиту,отлично.
А вот это у нас быстро, да. Ибо встаем с колен, а кругом враги.
Намотать можно и 3 000 если захотеть. Речь о том почему они намотаются. Потому что включен кругло...
Или речь только об ИП... плохо прочитала...но и с ИП проблемы были, Тинькофф еще тот бухгалтер))
А как же баланс? Какой банк его сделает? да и ошибок там прилично, постоянно ко мне приходят клие...
Сразу понятно, что инициатор не бухгалтер.
Да вот вапще пофик. Даже если упразднят бухгалтерский учет, найду другую работу.
Бывший коллега зарегистрировал ИП, спросил меня о стоимости бухгалтерского обслуживания и пропал,...
Вообще-то речь шла о возможности намотать 300 кВтч, а не о получении субсидии.
А в частном доме эл.эн.тратится больше, чем в квартире. При этом не все дома газифицированы, а пр...
А получить субсидию не пробовали? А льготу на оплату комуналки? Причем по регионам есть проценты ...
Ну так если принято, в чем проблема? Что бы 1 человек намотал за месяц 300 киловаттА это только н...