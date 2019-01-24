Деление отпуска на части предлагают запретить

Согласно ст. 125 ТК по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Однако 14 дней – это очень мало для полноценного отпуска, считает автор инициативы, размещенной на сайте РОИ.

Инициативный россиянин предлагает изменить эту статью ТК и сделать отпуск неделимым, чтобы сотрудники отдыхали 28 дней подряд.