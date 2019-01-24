Госдума не хочет рассматривать законы о фейковых новостях без официального отзыва правительства

Совет Госдумы потребовал от правительства официального отзыва на поправки к Кодексу об административных правонарушениях, по которым вводятся новые виды штрафов за распространение фейковых новостей в СМИ, а также за размещенные в соцсетях материалы, «выражающие в неприличной форме явное неуважение» к органам государственной власти или к обществу.

Если правительство не представит отзыва до начала пленарного заседания (десять утра), депутаты исключат из повестки заседания все четыре соответствующих законопроекта, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

Более того, без отзывов на поправки к КоАП Госдума откажется рассматривать еще два законопроекта, которые уже имеют официальный отзыв правительства. Это поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые вводят ответственность за распространение фейковых новостей в СМИ и разрешают прокуратуре блокировать неуважительные высказывания об органах государственной власти в интернете. Однако регламент Госдумы не предусматривает официальных правительственных отзывов ни для одного из этих законопроектов.

Кроме того, совет Госдумы потребовал, чтобы в обсуждении проектов участвовал представитель профильного министерства — Минкомсвязи, пишет «КоммерсантЪ».

Депутаты уже не первыйраз с начала года требуют от правительства отзывов, которые не предусмотрены ни думским, ни правительственным регламентами. В первую же неделю работы Госдума затребовала правительственной оценки перед вторым чтение законопроекта о возрождении телерекламы пива, отложив его рассмотрение на неопределенный срок.