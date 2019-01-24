Кадыров заявил, что суд не списал ни одного рубля газовых долгов населения

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение суда Грозного по счетам за газ не означает списания долга в 9 млрд руб. Он отметил, что суд лишь обратил внимание на «наличие устаревшей проблемы» и постановил принять меры по списанию «просроченной и безнадежной к взысканию» дебиторской задолженности.

"В постановлении суда нет ни одного слова о сумме. Суд обязал навести порядок в вопросах взыскания задолженности. А окончательная сумма может быть установлена только после проведения полной инвентаризации дебиторской задолженности ООО "Газпром межрегионгаз Грозный«",— говорится в сообщении на сайте главы и правительства республики. Господин Кадыров добавил, что «суд не списал ни одного рубля, а работа по взысканию задолженности с населения не приостанавливалась ни на один час».

18 января суд обязал «Газпром межрегионгаз» списать долги жителей Чечни за газ, напоминает «КоммерсантЪ». «Газпром межрегионгаз» это решение обжаловал. В других регионах России предложили последовать примеру Чечни и тоже списать задолженности. Глава Минстроя Владимир Якушев выступил против этого.