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Количество банковских отделений сокращается

Ситибанк объявил о намерении сократить в 2019 году треть отделений. Планируется закрыть семь офисов в Москве и один в Санкт-Петербурге. Это связано в первую очередь с тенденцией перехода клиентов на дистанционное обслуживание, указывают в банке.

Так, по данным Ситибанка, 93% клиентов используют цифровые каналы, 96% всех операций и 99% всех платежей уже совершаются онлайн.

Как пишет «Коммерсантъ», сейчас большинство банков оптимизируют сети, в том числе и на фоне существенного перетока операций клиентов в удаленные каналы обслуживания, и эта тенденция будет сохраняться.

По данным ЦБ, за 2018 год количество стационарных отделений различных видов всех банков сократилось на 2,7 тыс., до 30,39 тыс.

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