Заморозки цен на бензин не планируется

В настоящее время в правительстве не видят необходимости в продлении действия соглашения, подписанного в прошлом году с нефтяниками, о заморозке цен на бензин. Компании выполняют свои обязательства, рассказал представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

По его словам, уже в конце февраля этого года организации получат первые выплаты по обратному акцизу, пишут «Известия».

Речь идет о возврате владельцам НПЗ части акциза на нефть, если из нее произвели конкретный нефтепродукт, например керосин или бензин. После этого можно будет оценивать результаты налогового маневра.

Той же позиции придерживается и заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин. По его словам, соответствующий проект приказа уже готов, однако эта мера будет временной. На замену ей придет рыночный механизм регулирования в виде торговли фьючерсными контрактами.