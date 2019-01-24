Малый и средний бизнес планирует инвестиции совместно с государством

Малый и средний бизнес готовит свой список инвестиционных проектов, которые планируется реализовывать совместно с государством, рассказал «Известиям» Александр Калинин. Перечень ежемесячно пополняется. Итоговая сумма нескольких тысяч проектов может составить около 900 млрд рублей, уточнил куратор «малого» списка Белоусова и вице-президент «Опоры России» Азат Газизов. В рамках этого реестра институтам развития будет предложено поддержать предприятия в обмен на их инвестиции, в том числе и в интересах государства.

Проекты предусматривают вложения почти во все сферы экономики — промышленность, сельское хозяйство, технологии и так далее. Их стоимость варьируется от нескольких миллионов до нескольких миллиардов рублей, следует из списка (есть у «Известий»). Например, в него входит строительство производства по переработке крахмала стоимостью почти 2 млрд рублей, модернизация завода по выпуску асфальтобетона за 15 млн рублей, строительство комплекса для производства кормов для аквакультуры на 11,5 млн рублей, создание четырех линий по производству радиоизотопов за 500 млн рублей.