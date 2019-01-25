Отозвана лицензия у банка из Ярославской области

С сегодняшнего дня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» (Ярославская область, г. Переславль-Залесский).

Основным видом деятельности ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» являлось предоставление банковских гарантий с привлечением узкого круга посредников (агентов) на нерыночных и не соответствующих обычаям делового оборота условиях. Портфель выданных кредитной организацией гарантий составлял около 9 млрд рублей и превысил размер ее собственных средств более чем в 7 раз, сообщает пресс-служба ЦБ.

Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.