В России могут ввести платную регистрацию мобильников

Сенаторы разработали законопроект, которым предполагается с 1 февраля 2020 года ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному ​​идентификатору мобильного оборудования (IMEI). В ближайшее время документ будет внесен в Госдуму, пишет РБК.

Законопроект предлагает обязать производителей и импортеров регистрировать мобильные устройства по номеру IMEI. Физические лица смогут самостоятельно зарегистрировать купленные за границей гаджеты на сайте госуслуг. Речь идет не только о телефонах, но и о планшетах, ноутбуках и других устройствах.

Услуга будет платной, но ее цена не превысит 100 руб. Данные об IMEI-кодах будут храниться в базах Научно-исследовательского института систем связи и управления (ЦНИИС), подведомственного Россвязи.

Зарегистрировать купленный за рубежом новый телефон нужно будет в течение нескольких месяцев. Иначе устройство будет заблокировано.

