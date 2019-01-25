Каждому десятому россиянину повысили зарплату

Две трети россиян (63%) не меняли работу за последние полгода. По собственному желанию или вынужденно работу поменяли 6% респондентов. И это самые высокий и низкий показатели соответственно за последние четыре года, следует из данных исследования холдинга «Ромир».

За последние четыре года тренд по сокращению персонала постепенно сходит на нет, хотя и штат расширяется во все меньшем числе компаний.

Зато растет число предприятий, где сотрудникам увеличивали зарплату в прошлом году. 10% из стабильно работающих респондентов заявили об увеличении заработной платы, причем, у половины из них зарплата увеличилась более чем на 10%. В 2017 году 8% сообщали о подобных изменениях.

