Счётная палата заподозрила венчурный фонд Минкомсвязи в выводе денег в офшор

Принадлежащий Минкомсвязи венчурный фонд «Росинфокоминвест» за десять лет работы вложил деньги только в один проект. Эта инвестиция не окупилась, говорится в отчёте Счётной палаты по итогам проверки работы фонда.

За десять лет «Росинфокоминвест» инвестировал средства лишь в один проект в сфере информационно-коммуникационных технологий при том, что планировалось 14. Объём проинвестированного капитала составил 75 млн рублей при плане 1,2 млрд рублей, цитирует отчет vc.ru

В 2017 году «Росинфокоминвест» и международная финансовая группа FinEx вложили по 75 млн рублей в платформенное решение для инвесторов RoboETF. Для инвестиций была создана компания «Робоинвест» с уставным капиталом в 150 млн рублей — через неё управляющая компания «Финэкс Плюс», которой принадлежат права на проект, должна была получить деньги.

Однако по факту 148 млн рублей (98% уставного капитала) были перечислены на счёт компании, зарегистрированной на Каймановых островах, не имеющей в своём составе ни работников, ни руководителей и являющейся опосредованным владельцем «Финэкс Плюс», говорится в отчёте Счётной палаты.

В 2018 году «Росинфокоминвест» вышел из проекта с возвратом себе 87,7 млн рублей. Однако возврат денег в Россию был документально подтверждён лишь на 50%, заключает ведомство.

Гендиректор «Росинфокоминвеста» Павел Родионов не согласен с заключением Счётной палаты, заявил он «Коммерсанту». По его словам, создание холдинговой компании было единственным доступным фонду способом инвестировать в проект с учётом имевшихся у фонда законодательных ограничений.

Проинвестированный проект Robo + ETF международной финансовой группы с российскими корнями FixEx — это серьезный международный бизнес в сфере финансовых технологий с выручкой в России 243 млн руб. по итогам 2017 года. Внедрен в несколько банков, включая Сбербанк. Те деньги, которые были перечислены в проект,— 75 млн руб.— в итоге целевым образом попали именно в российское юридическое лицо проекта, что подтверждено платежными документами.

По оценке гендиректора «Росинфокоминвеста», доходность этой инвестиции составила 17% годовых.