У россиян стало больше свободных денег

Исследовательский холдинг Ромир разработал методику расчета Индекса «свободных денег» (ИСД) – показателя, демонстрирующего динамику возможности домохозяйств потреблять товары и услуги сверх необходимых потребностей.

Согласно расчетам, в декабре индекс «свободных денег» показал традиционный для конца года скачок вверх. Объем свободных денег в среднестатистическом российском домохозяйстве достиг объема в 36,7 тыс. руб. Таким образом, за месяц ИСД вырос более чем в полтора раза. Годовой же рост индекса составил 20%.

Ежегодно в декабре объемы «свободных денег» в российских семьях резко увеличиваются. Казалось бы, перед праздниками и каникулами наши соотечественники совершают дополнительные покупки как продуктов, так и подарков, и «свободных денег» должно оставаться меньше. Но не стоит забывать про выплату различных премий, бонусов, так называемых 13-х зарплат, что и выводит индекс на такую высокую отметку, отметили в «Ромире».

Таким образом, по итогам года индекс «свободных денег» достиг среднегодового значения в 24,2 тыс. руб. Это самый высокий показатель за все годы наблюдений. Более того, это самый стремительный рост в течение года по сравнению с динамикой предыдущих лет.