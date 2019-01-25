ЦБ промаркирует в Яндексе сайты всех поднадзорных компаний

Сайты всех поднадзорных Банку России организаций будут промаркированы специальной меткой в виде синего кружка и надписи «ЦБ РФ» в поисковой выдаче «Яндекса». Об этом «Известиям» рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута. Таки образом ЦБ РФ пытается защитить граждан от лжефинансовых организаций.

ЦБ поднадзорны все организации из финансовой сферы — банки, ломбарды, кредитные кооперативы, профессиональные участники рынка ценных бумаг (например, брокеры, форекс-дилеры), микрофинансовые организации, страховые, управляющие и инвестиционные компании, биржи, негосударственные пенсионные фонды, а также платежные системы.

Пока о маркировке ЦБ договорился только с поисковым сервисом «Яндекса», однако аналогичную практику планируется распространить и на другие системы.