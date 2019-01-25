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Перевозчикам не надо будет оформлять разрешения на спецгрузы

Накануне состоялось заседание Правительства, на котором, в том числе, был одобрен законопроект, направленный на совершенствование норм, регулирующих перевозку опасных грузов.

Предлагается исключить необходимость получения перевозчиками специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, которое перевозит специальные грузы.

Освобождение перевозчиков от необходимости получения такого разрешения не окажет влияния на безопасность перевозок, так как на них и так распространяются повышенные требования по обеспечению безопасности.

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