Сколько получают московские пенсионеры

Величина прожиточного минимума пенсионера в Москве в 2019 году составляет 12 115 рублей, в Московской области - 9 908 рублей.

Напомним, всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе проживания.

Получать региональную социальную доплату к пенсии может любой московский неработающий пенсионер. Но ее размер зависит от ряда обстоятельств.

Если неработающий пенсионер (как и отдельные категории работающих пенсионеров и инвалидов) зарегистрирован по месту жительства в Москве в общей сложности (включая время проживания на присоединенной к Москве территории) не менее 10 лет, доплата будет установлена до уровня городского социального стандарта (в 2019 году, как и в 2018-ом он составляет 17 500 рублей в месяц).

Если пенсионер зарегистрирован по месту жительства или месту пребывания в столице менее 10 лет, региональная социальная доплата к пенсии устанавливается до прожиточного минимума пенсионера в Москве – 12 115 рублей.

В московском ОПФР обратили внимание граждан, получающих региональные социальные доплаты к пенсии, на то, что каждая индексация пенсий – например, с 1 января 2019 года на 7,05%, увеличивает размер пенсии и соответственно уменьшает размер социальной доплаты.