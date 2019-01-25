Реальные доходы россиян снизились пятый год подряд. Правительство прогнозировало рост

Реальные денежные доходы населения России в 2018 году снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим годом. Это следует из данных Росстата, сообщает «Медуза».

Снижение произошло с учетом единовременной выплаты пяти тысяч рублей, которую пенсионеры получили в 2017 году.

Без учета этой выплаты реальные доходы россиян в 2018 году по сравнению с 2017-м показали рост на 0,3%, сообщает Росстат.