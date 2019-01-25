Реальные доходы россиян снизились пятый год подряд. Правительство прогнозировало рост

Нда! Вот ведь соседка! Имею ввиду вас! В лицо кивала, поди? А как та за порог - начала судачить ...
Ну, так хоть какая то движуха начнется! Не понравится новый презик, найдется следующий, а не как...
Ну, так это и так всем понятно, кто более менее в этом понимает. О чем я и писал.
Уплачено в год за два, т.е.ПФР получил обязательных платежей за двойной стаж, а у Вас стаж урезали?
Сегодня утром портал Om1.ru рассказал о проблеме, возникшей у жителей сразу нескольких ...
Приветствую всех! Этот дебильный бухсофт! На х... я вообще к ним подключилась?! Работают кругл...
я думаю, врачи Москвы и Петербурга сильно удивятся, увидев такие цифры таких зарплат? ;)
Нет, за это посадят как за незаконное техническое средство для негласного получения информации. О...
Навальный боец либералов. Всё что он делает это интересы либералов, которые решили привести к вла...
У нас не прецедентное право. И решение одного суда точно так же не нормативный акт. Тем более, чт...
18.12.2018 это решение Кемеровского арбитражного суда устояло в апелляции. И что самое интересное...
С жиру бесятсяДумают, с заделом на будущее
Этот эксперимент уже больше 10 лет у нас ведётся. Причём, сравните: 50 у нас и предлагаемые 300! ...
В ваших словах отсутствует логика, тогда зачем Навальный запустил этот сервис, если он ничем людя...
Указанное решение не о том, что исчисление дохода для Ип на УСн верное, а о том, что письмо Минфи...
какая хорошая статья, прям рахат-лукум...только красной нитью во всей статье "сколько должен полу...
так ведь там еще интереснее. Это всего быль лишь отказное определение судьи ВС, а не рассмотрение...
Нам приходил запрос из налорга о контрагенте второго звена, через нашего покупателя. Спрашивали, ...
А я думаю. Либералы (Навальный) защищают прихватизаторов и олигархов, которые сосредоточили в сво...
Пункт 6 ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыва...
...и страшно, и смешно, и грустно, и удивительно... не знаю с какой эмоцией воспринимать такие но...
Сразу видно, что господа модераторы Superjob свое высшее образование купили в метро))). Равно как...
Он рассказывал youtu.be/ud1kczmUIWs
Даешь метро в Мытищи, а не к Сбербанку!!!
Я не знаю, интересы какой группы населения он представляет, но почему з/п врача в Москве 164996, ...
Теоретически под это много что попадёт, GSM-автосигнализации например. А если я заказал на али GS...
По мне так хорошая идея, молодец.
"По собственному желанию или вынужденно работу поменяли 6% респондентов."интересно, а остальные 9...
Если найдёте независимый суд, соблюдающий процессуальные законы в спорах с ПФР-ФНС и принимающий ...
Итого осужденных было в районе 4 миллионовВообще мелочи. Хотя исследования одного члена РАН, корм...
А стоит. Потому что брать от других нужно самое лучшее и под всеми предлогами отказываться от пло...
Тоже пропали начисления за 3 квартал 2017 года из лицевого счета. Причем узнала это из письма ИФН...
Французы вам об этом столько веков говорят, а вы всё не понимаете.После того, как французы, мягко...
Французы вам об этом столько веков говорят, а вы всё не понимаете.
Да просто поймите, те у кого есть деньги в защите нуждаются меньше чем те у кого их нет. По этой ...