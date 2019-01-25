Торгово-промышленная палата попросила Минфин внести поправки в НК по расчету взносов ИП на УСН

ТПП РФ направила в Минфин России предложения по изменению положений Налогового кодекса РФ с тем, чтобы предоставить предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения, возможность при расчете страховых взносов уменьшать сумму доходов на величину понесенных расходов.

Это чрезвычайно важный момент для таких предпринимателей, поскольку речь идет о существенном уменьшении размера страховых взносов, сообщил «Российской газете» президент ТПП РФ Сергей Катырин.

«Еще с 1 января 2013 года размер фиксированного страхового взноса в государственные внебюджетные фонды для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников, резко и существенно увеличился, что, кстати, сразу же привело к масштабному сокращению числа индивидуальных предпринимателей», — сказал Катырин.

С тех пор споры о порядке уплаты страховых взносов индивидуальными предпринимателями не утихают. И если по отмененному федеральному закону 212-ФЗ есть решение Конституционного суда, дающее право «упрощенцам» ИП уменьшать доход на расходы. прежде чем считать 1% взносов, то по новой главе НК, куда перенесли страховые взносы, такого решения нет. И Минфин и ФНС утверждают, что решение КС не имеет отношения к Налоговому кодексу.

Судебная же практика сейчас противоречива. Есть как решения в пользу ИП (постановление 7 арбитражного апелляционного суда № 7АП-9951/2018 по делу А27-15774/2018), так и решения против (постановление 10 арбитражного апелляционного суда № 10АП-20805/2018 по делу А41-64507/2018)