ИП на УСН при подсчете фиксированных взносов не учитывает расходы

Для целей определения размера страховых взносов ИП на УСН используют положения статьи 346.15 НК, которыми установлен только порядок определения дохода такими индивидуальными предпринимателями.

Об этом напоминает Минфин в письме № 03-15-05/578 от 14.01.2019.

При этом положения статьи 430 НК не предполагают для плательщиков, применяющих УСН, уменьшения исчисленного дохода на суммы произведенных ими расходов.

Таким образом, в целях определения размера страхового взноса по ОПС для ИП на УСН величиной дохода является сумма фактически полученного ими дохода от осуществления предпринимательской деятельности за этот расчетный период. Расходы, предусмотренные статьей 346.16 НК, в этом случае не учитываются.

Чиновники отметили, что порядки определения доходов в целях уплаты страховых взносов ИП на УСН, и ИП на ОСНО, не тождественны, так как Налоговый кодекс прямо указывает ИП, применяющему УСН, на необходимость определения доходов только в соответствии со статьей 346.15 НК.

Эту позицию Минфина поддержал Верховный Суд РФ в своем решении от 08.06.2018 по делу № АКПИ18-273.