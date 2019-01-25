Тссс... Не спугните. Налоговая принимает отчетность тихонько

Бухгалтерское сообщество последнюю неделю обеспокоено тем, что не получает подтверждения об отправленной по ТКС отчетности. Об этом много пишут на форуме и в соцсетях.

Налоговики решили успокоить налогоплательщиков. Вот таким сообщением, полученным от ИФНС, поделилась в Красном уголке бухгалтера Юлия.

Есть ли в НК или административном кодексе понятие «тихонько»?, — интересуется Юлия?

Конечно, такое сообщение не могло оставить равнодушными бухгалтеров.

Какая тихоньковая прелесть! )) Прям настроение подняли )), - пишет Марфа.

Впрочем, не у всех настроение улучшилось

Все это было бы смешно, если бы не было так грустно.... И смех, и грех..., — считает Iren.

Ответные меры предлагает Galya

В ответ на их требования о не уплате налога, нужно написать — деньги тихонько до вас идут, скоро дойдут и скан данного сообщения впихнуть.

Смех-смехом, но к сожалению, проблема у налоговиков не только с приемом отчетности, но и с уплаченными налогами— до сих пор их программа не видит январские платежи. И некоторые организации, поторопившиеся со сдачей РСВ и 6-НДФЛ, уже начали получать требования об уплате недоимки, хотя у них всё уплачено в срок. Почему-то в случае выставления требований «тихонько» не работает.