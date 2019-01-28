Как оформить уведомление о доходе постоянного представительства иностранной организации в РФ

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 310 НК исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям, производятся налоговым агентом по всем видам доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 НК, во всех случаях выплаты таких доходов, за исключением случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ, и в распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде.

Учитывая изложенное, вышеназванное уведомление, а также нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, являются обязательными для организации, выплачивающей доход, в целях неисчисления и неудержания ею налога на прибыль с суммы этого дохода, относящегося к постоянному представительству иностранной организации в РФ.

При этом Кодексом не определено, по какой форме должно быть оформлено это уведомление.

По мнению ФНС, выраженному в письме № СД-4-3/26017@ от 29.12.2018, в случае если в самом договоре займа указывается о том, что выплачиваемый доход (проценты по займу) относится к постоянному представительству иностранной организации в РФ, то такой договор может быть рассмотрен как достаточное уведомление налогового агента.