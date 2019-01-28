Обновилась бесплатная программа для заполнения 3-НДФЛ

"Данные по лицевым счетам на госуслугах и у работников (ПФР) в служебной программе разные"- иску...
КАК главбухом с бюджетными деньгами может работать человек с судимостью?Пффф! У нас в думе сидят ...
В Германии это уже проходили. Результат выход на социальную пенсию, невозможность найти работу до...
Т.е. вместо поисковика Гугл будет Спутник :)
Ну у меня были, причем почти всегда - положительное решение. Но только я одна и мой отдел знают -...
бедный наш шоу-бизнес на метро ездит.
А еще миллионы побывали на Михалковском "нестоянии". Им тоже не приснилось. Хотя говорят, что мно...
Автор может привести результаты исследований, подтверждающие его выводы? С нормальными психометри...
интересно, а есть ли у кого за последнее время случаи, когда после запроса банк давал положительн...
Так это и сейчас право. В чем проблема?
Ой, позор моим сединам, такого человека обидел, ай шакал я! Я то думал, что у нас тут очередной г...
Те, кому хочется уменьшить, могут зарегистрироваться как ИП, применять УСН 6% и уменьшать. Выбор ...
Как это не брали, если на момент приглашения на работу в Седьмую студию, она работала в театре? С...
Да такие постановки. На них тысячи людей побывали. Думаете, им это приснилось? :)
И с чего это не так? Одна из частей не должна быть меньше 14 дней, да, но никто не запрещает брат...
Но давайте скажем правду: это мы с вами, население нашей страны, позволяем принимать эти «восхити...
Тихонько приняли в субботу среднесписочную. Ндс ещё нет.
Лично у меня после сложного перелома руки почерк сменился очень сильно. А если писать на планшете...
Очередное кукареканье из страны эльфов? Ну будут писать в этого зарплатного оператора, только бан...
Распилинг и откатинг чистой воды. Да как вы такое можете говорить, что вы себе позволяете! Это же...
Ну давно пора уже вернуть подушную подать. А то ишь, родную землю топчут, воздухом дышат, а госуд...
Анализ почерка, так же, как анализ высказываний - еще один способ понять, как человек мыслит.Вам ...
Принимая пищу, не забывайте её проглотить, иначе можно подавиться. А если не глотать долго, можно...
Да какие там постановки? Вы почитайте, что это седьмая студия из себя представляет. Распилинг и о...
Затем и взяли, чтоб на неё вину потом свалить, а её не брали никуда с судимостью, вот и пошла туд...
Это в каком домохозяйстве есть "свободные" 36 тысяч?Это в котором средняя зарплата у министра бес...
Вот смотрите - смартфон у меня раз, смартфон у сына, планшет, у дочери умные часы с тревожной кно...
Прочитала еще раз. В этой истории феерично всё. И главбух с судимостью и хорошие знакомые в Минку...
а кто знает, как считается это счастье? ну откуда они поняли сколько денег у нас свободными остае...
Сначала хихикала, потом просто плюнула. Это типа рекламная статья что ли? Как я не люблю когда п...
Взносы -могут, а уменьшить нельзя.
Может сразу расстреляют, или повесят и все?Сразу нельзя, нужно, чтобы помучился.У нас у всех стои...
До сих пор висит не принятая отчетность, НДС, среднесписочная, у всех так?
вот согласна полностью!!!
Ничего. Разделять отпуск должно быть ПРАВОМ а не обязанностью, причем РАБОТНИКА, а не работодател...
Ничего, что не все хотят отдыхать 28 дней подряд?