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Обновилась бесплатная программа для заполнения 3-НДФЛ

На сайте ГНИВЦ размещена версия 1.1.0 от 25.01.2019 программы заполнения деклараций о доходах физических лиц (3-НДФЛ и 4-НДФЛ) «Декларация 2018».

В новую версию внесены следующие изменения:

  • добавлен функционал для заполнения декларации индивидуальными предпринимателями, прекращающими свою деятельность в 2019 году;
  • справочник курсов валют заполнен до конца 2018 года;
  • обновлен шаблон печати декларации 3-НДФЛ, исправлена ошибка отображения текста в поле «Кем выдан» на титульном листе.

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