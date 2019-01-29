В январе пенсия выросла не у всех. Почему?

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05 %. При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии индивидуальна и зависит от размера получаемой им пенсии. В среднем по России в результате индексации страховая пенсия по старости выросла на тысячу рублей.
Некоторые пенсионеры получают федеральную социальную доплату (ФСД) к пенсии, обеспечивающую их доходы не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе .
При этом размер ФСД не является определенным в строгом размере, а зависит от суммарного дохода пенсионера. Следовательно, размер доплаты равен разнице между общим доходом пенсионера и величиной прожиточного минимума.
В результате индексации увеличивается только размер пенсии, при этом пропорционально увеличению пенсии сокращается размер федеральной социальной доплаты.
Если в результате индексации пенсионные выплаты увеличились меньше, чем на 7,05%, либо вообще не увеличились, это вовсе не означает, что пенсия не была проиндексирована – скорее всего, установленная социальная доплата просто не позволяет увидеть повышение.
Например, пенсия пенсионера из Белгородской области до индексации составляла 6 800 рублей, а также к ней была установлена ФСД в размере 1216 рублей. Общая сумма к выплате равна 8016 рублям.
После индексации на 7,05 % пенсия увеличилась на 479 рублей и составила 7279 рублей, после чего сумма ФСД сократилась до 737 рублей. Общая сумма к выплате по-прежнему равна 8016 рублям.
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