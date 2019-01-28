Из программы «Налогоплательщик ЮЛ» нельзя распечатать справку 2-НДФЛ для сотрудников

Бухгалтеры, которые используют для формирования отчетности бесплатную программу «Налогоплательщик ЮЛ», интересуются – как из программы вывести справку 2-НДФЛ для выдачи сотруднику.

Напомним, новая форма справки 2-НДФЛ утверждена Приказом ФНС от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@ и теперь она разная – для ИФНС одна форма, для сотрудников – другая.

При это как сообщается на форуме разработчиков программы, бумажный носитель справки в виде приложения 5 к приказу по заявлению ФЛ в программе «Налогоплательщик ЮЛ» отсутствует.

Программа разработана по заказу ФНС для формирования документов для налогового органа. Перечень документов, формы, функционал - в рамках заказа ФНС. Относительно формирования приложения № 5 заявка ФНС пока отсутствует.