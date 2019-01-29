У работодателя есть 3 дня на выдачу сотруднику справки 2-НДФЛ

Нередко в начале года сотрудники сталкиваются с отказом бухгалтерии выдать справку 2-НДФЛ за минувший год.

Свой отказ бухгалтеры мотивируют тем, что у них еще не обновилась программа или тем, что перед выдачей справок нужно сверить все данные, а заниматься этим бухгалтерии пока недосуг.

Иногда бухгалтеры принципиально не выдают 2-НДФЛ сотрудникам до момента сдачи сведений в ИФНС.

Между тем сотрудникам эта справка необходима для получения вычетов по НДФЛ и чем раньше будет подана декларация, для заполнения которой и требуется справка, тем быстрее человек получит деньги из ИФНС.

Эта проблема, в частности, обсуждается на нашем форуме в теме «Есть ли какие сроки для выдачи 2ндфл работнику».

Отметим, что в НК не оговорен срок изготовления справки после обращения работника и не предусмотрена ответственность налогового агента за невыдачу справки.

Однако в статье 62 ТК для выдачи справки о зарплате установлен трехдневный срок со дня поступления письменного заявления работника.

Об этом, в частности, сообщает Минфин в письме № 03-04-05/36096 от 21.06.2016.

Если у налогоплательщика есть основания считать, что его права нарушаются налоговым агентом, за защитой своих прав он может обратиться в суд, уточняет Минфин.