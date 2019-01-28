С 1 марта начнется тестовая маркировка шин и одежды

Минпромторг с 1 марта по 30 ноября в тестовом режиме запустит маркировку шин, покрышек, а также предметов одежды. Пока участие в маркировке будет добровольным. Проект постановления Правительства РФ опубликован в пятницу.

Обязательная маркировка некоторой продукции легкой промышленности вводится с 1 декабря 2019 года. В частности, речь идет о предметах одежды, изготовленных из натуральной или композиционной кожи, блузках, пальто, полупальто, накидках, плащах, куртках, ветровках, а также постельном, столовом, кухонном белье и белье для ванной. Кроме того, в обязательном порядке будут маркироваться шины и покрышки.

Оператором системы будет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), 50% которого принадлежат USM Holdings Алишера Усманова, еще по 25% — «Ростеху» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому.